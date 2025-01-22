【Fallout - 1/6 T-45 Hot Rod Shark Power Armor】 発売日：12月 参考価格：84,700円 セール価格：59,290円 楽天ブックスは、threezeroから発売中のフィギュア「Fallout - 1/6 T-45 Hot Rod Shark Power Armor」を参考価格から30％オフの59,290円で販売している。 本商品は、ベセスダ・ソフトワークスのRPGシリ&#12540