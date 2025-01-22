「SnowMan」は21日、公式サイトを通じ、22日発売のベストアルバム「THEBEST 2020-2025」に付属するフォトブック内に誤りがあったとして謝罪し、交換対応に応じると発表した。誤植が発覚したのは、「THEBEST 2020-2025」通常盤（初回仕様）に付属するフォトブック。アルバムの「ヒストリーページ」の一部画像の誤りがあることが判明した。「お買い求めいただきましたお客様に大変ご迷惑をお掛けいたしましたことを深く