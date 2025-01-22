【ソウル、果川聯合ニュース】韓国の独立捜査機関「高位公職者犯罪捜査処（公捜処）」の呉東運（オ・ドンウン）処長は２２日、記者団に対し、内乱首謀容疑で逮捕した尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領が取り調べを拒否していることについて「（逮捕に）異議がある部分は法秩序の枠組みの中で不服（申し立て）手続きを行えばよい」としたうえで「尹大統領側も司法府の決定を尊重する必要がある」と述べ、この日も取り調べのため尹大統