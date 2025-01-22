【エルサレム＝西田道成】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は２１日の声明で、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸北部ジェニンで「テロ撲滅」に向け大規模な軍事作戦を開始したと発表した。パレスチナ通信は２１日、イスラエル軍の攻撃で１０人が死亡し、４０人が負傷したと伝えた。イスラム主義組織ハマスは抗戦の強化を呼びかけており、緊張が高まる恐れがある。ネタニヤフ氏は声明で、「我々はイランが影響力を及ぼすと