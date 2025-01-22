米ロサンゼルスにあるビルのネットフリックスの看板＝2023年7月（ロイター＝共同）【シリコンバレー共同】米動画配信大手ネットフリックスは21日、世界の有料会員数が昨年12月末時点で3億163万人となり、9月末時点から1891万人増えたと発表した。韓国ドラマ「イカゲーム」の続編の配信で需要が増えたことや、話題性の高いスポーツの生中継が好評で、四半期として過去最大の新規会員の獲得に貢献したという。同時に発表した2024