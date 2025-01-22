TikTokのロゴ＝19日（ロイター＝共同）【シリコンバレー共同】中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」の米国内での利用禁止につながる新法発効に絡み、米アップルやグーグルのアプリストアでティックトックのアプリ取得や更新ができない状態が21日も続いていることが分かった。新法に関し、トランプ米大統領は20日にサービスの禁止を75日間猶予する大統領令に署名した。だがアップルなどは新法に違反すれば巨額の制