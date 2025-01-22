ミスタードーナツを運営するダスキンは、3月26日から一部商品を値上げすると発表しました。ドーナツ全品やパイなど42種を、税抜きで10円値上げします。ポン・デ・リングは店内価格で165円から176円に、エンゼルフレンチは176円から187円になります。ポン・デ・リングは、この5年間で50円値上げしています。（「グッド！モーニング」2025年1月22日放送分より）