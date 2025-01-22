中国は2025年に有人宇宙船「神舟20号」「神舟21号」および宇宙貨物船「天舟9号」の打ち上げを計画しており、3回の打ち上げミッションのミッションロゴが20日に一般公開されたことが、中国有人宇宙事業弁公室への取材で分かった。科技日報が伝えた。打ち上げミッション計画によると、神舟20号と神舟21号は酒泉衛星発射センターで打ち上げられる。神舟20号は打ち上げ後に中国の宇宙ステーションコアモジュールの半径方向ポートにドッ