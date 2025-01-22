トランプ氏が20日正午、首都ワシントンの連邦議会議事堂で行われた就任式で宣誓し、第47代米国大統領に就任しました。4年ぶりの返り咲きとなります。就任初日は、計40件以上の大統領令に署名し、移民や貿易、エネルギーと気候変動、連邦政府の能力と効率性の回復に向けた新たな機関の設置、キャピトル・ヒル暴動（2021年1月6日に発生した米連邦議会議事堂襲撃事件）、「TikTok（ティックトック）」などの政策についての考えを実行