イチロー氏の父・鈴木宣之さん「親としては良かったな、の一言です」マリナーズなどで活躍したイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が21日（日本時間22日）、米殿堂入りを果たした。快挙にイチロー氏の父・鈴木宣之さんも祝福の言葉を送った。米殿堂入りは、全米野球協会に10年以上所属する記者による投票で決定される。イチロー氏は資格1年目でアジア選手として初めての選出となった。満票選出が期待さ