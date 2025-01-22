松井氏「これ以上ない素晴らしい結果と功績を残した」メジャー通算3089安打を誇るイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が21日（日本時間22日）、資格1年目でアジア選手として初めての米野球殿堂入りを果たした。この快挙に、巨人やヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏も祝福のコメントを送った。松井氏はヤンキースを通じて「イチローさん、米国の野球殿堂入りおめでとうございます。これは日本の野球に