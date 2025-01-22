米国野球殿堂は２１日（日本時間２２日）、２０２５年の殿堂入り選手を発表し、メジャー最多年間２６２安打の大リーグ記録を打ち立て、通算３０８９安打などの記録を残したイチロー氏（５１）＝本名・鈴木一朗＝が選出された。全米野球記者協会は投票数を発表し、得票率は９９・７％。史上２人目の満票にはわずか１票、足りなかった。終了後に行われたリモート会見ではメジャー移籍の段階で殿堂入りを想像できたか？の問いに「