小林製薬は21日に山根聡社長が退任し、後任に豊田賀一執行役員が就任すると発表しました。山根社長は、去年8月に紅麹サプリメントによる健康被害問題を受けて辞任した小林章浩前社長の後を引き継いだばかりでした。退任の理由について「補償の枠組み作りや、再発防止策の取りまとめなど、自分の使命をおおむね全うしたため」と説明しています。（「グッド！モーニング」2025年1月22日放送分より）