ソフトバンクグループと米OpenAIは1月21日（米国時間）、OpenAIが新たなAIインフラストラクチャを米国内で構築するため、今後4年間で5,000億ドルを投資することを計画している新会社「Stargate Project」を立ち上げると発表した。うち、1,000億ドルの投資を直ちに開始していく予定。この発表は、米国のトランプ大統領と共に行われたもので、ソフトバンクグループの代表取締役 会長兼社長執行役員の孫正義氏やOpenAIのCEOであるサム