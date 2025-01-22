フジテレビ系「めざまし８」（月曜〜金曜・午前８時）は２２日、タレント・中居正広（５２）の女性トラブルを巡り、同局社員の関与が報じられた問題中居正広を同局社員の関与が報じられた問題で２１日に村上誠一郎総務相（７２）が同局に対して「独立性が確保された形で早期に調査を進め、信頼回復に努めてほしい」と求めたことを報じた。さらに、ニッポン放送が２１日、中居が出演していた「中居正広ＯＮ＆ＯＮＡＩＲ」（土