マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター・イチロー氏（５１）が２１日（日本時間２２日）米野球殿堂に選出された。ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。ヤンキース一筋でメジャー史上最多６５２セーブを挙げたＭ・リベラ氏以来、６年ぶり史上２人目の満票選出が期待されていたが、１票足りなかった。引退後５年の有資格１年目。日本人ではもちろん史上初、日米両方の殿堂に選ばれることもまた史上初の快挙となった。殿