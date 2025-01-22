ドル円理論価格1ドル＝154.87円（前日比-0.81円） 割高ゾーン：155.51より上 現値：155.58 割安ゾーン：154.24より下 過去5営業日の理論価格 2025/01/21155.68 2025/01/20155.34 2025/01/17155.32 2025/01/16154.50 2025/01/15156.89 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています