「MU-TON（ムートン）」の名前で活動するラッパーの男が覚醒剤を使用したとして、警視庁に逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、ラッパーで「MU-TON」の名前で活動する菅原勝也容疑者（30）です。菅原容疑者は今月上旬から16日にかけて、東京都内や福島県内で覚醒剤を使用した疑いがもたれています。今月16日の午後1時ごろ、菅原容疑者が新宿区内にあるアパートの敷地