イチローさんの故郷、愛知県豊山町の役場で、米野球殿堂入りを喜ぶ職員＝22日午前米国野球殿堂入りが決まったイチローさん（51）の故郷、愛知県豊山町は22日、町役場に「祝イチローさん日米野球殿堂入り」と記された垂れ幕を設置し、アジア人初の快挙を祝福した。イチローさんは16日に日本の野球殿堂にも選ばれた。垂れ幕は来月21日まで掲示する。町役場では企画課の職員ら十数人が午前8時ごろからロビーに集まり、パソコンで