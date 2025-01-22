2025年秋冬の新作を発表するパリ・メンズファッションウィーク（パリ・メンズコレクション）が21日、フランス・パリで始まった。世界各国から約70のブランドが公式参加し、ショーやプレゼンテーションで独創的な新作を発表する。【写真】ショーの後に報道陣に囲まれた平野紫耀さん＝松沢奈々子撮影■オーラリー開幕を飾ったのは日本ブランド「オーラリー」だ。冒頭にはレザージャケットにロングコートを重ねたスタイリングを披