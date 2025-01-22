QPR(英2部)所属のFW斉藤光毅が移籍後初ゴールを奪取した。21-22シーズンに横浜FCからロンメル(ベルギー)に移籍した斉藤は2シーズンを過ごし、22-23シーズンにスパルタ・ロッテルダム(オランダ)にレンタル移籍。昨季はエールディビジで21試合3得点5アシストを記録すると、今季からQPRにレンタルで加入することとなった。ここまで、チャンピオンシップで26試合に出場している斉藤だが、年末から先発を外れており、21日のハル・