ウエルシアホールディングスが９日ぶりに反落している。同社は２１日の取引終了後、株主優待制度の変更を発表。株主優待券の代替品のうち、「新米（新潟県産コシヒカリ）」を廃止する。同社株は直近まで戻り歩調を続けていたが、優待品狙いの個人投資家による売りを促す格好となったようだ。２５年２月期末日を基準日とする株主優待制度から変更する。直近の代替品送付数や市場環境を勘案し、見直しを行うこととした。