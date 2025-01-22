コロンビア・ワークスは高い。２１日取引終了後、不動産デベロッパーのＡＣＳホールディングス（那覇市）の株式を取得し、子会社化すると発表した。株式譲渡実行日は２月２８日。これが買い材料視されている。 出所：MINKABU PRESS