監修医師：高藤 円香（医師） 防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤務 / 専門は皮膚科 先天性魚鱗癬様紅皮症の概要 先天性魚鱗癬様紅皮症（せんてんせいぎょりんせんようこうひしょう）は、遺伝的な要因によって皮膚のバリア機能が障害されることで生じる皮膚疾患です。出生直後や新生児期から症状があらわれることが多く、全身または広範囲で皮膚が過剰に厚く、赤くなり、魚のうろこ状やさめ肌状（鱗屑）のようになる