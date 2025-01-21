「ケイタマルヤマ（KEITA MARUYAMA）」が、ファッションドール「ブライス（BLYTHE）」を展示するイベント「クチュールブライス」を旗艦店 MAISON de MARUYAMA 丸⼭邸で開催する。期間は1月22日から2月8日まで。 【画像をもっと見る】 同イベントは、ブランド設立30周年を記念したプロジェクト「丸山百景」の一環として企画。ケイタマルヤマ 1994年秋冬シーズンのデビューコレクションで「ドリームズ・カム・トゥルー（DR