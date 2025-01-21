AOKIホールディングスが、連結子会社である快活フロンティアのサーバーに外部から不正アクセスがあり、同社が管理している顧客の個人情報の一部が外部へ漏えいした可能性があることを発表した。 【画像をもっと見る】 快活フロンティアは、1月18日の夕刻にサーバーへの不正アクセスを検知。直ちにサーバーからネットワークを切り離すなどの対策を講じたが、外部セキュリティ専門家など第三者機関の助言を受けながら調査を進め