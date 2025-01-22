【義王、果川聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領を内乱首謀容疑で逮捕した独立捜査機関「高位公職者犯罪捜査処（公捜処）」は２１日、取り調べに応じていない尹大統領を拘置所から公捜処に強制的に連行しようとしたが空振りに終わった。公捜処の検事と捜査官は同日午後５時半ごろに同処が入る政府果川庁舎を出発し、５時４５分すぎに京畿道義王市のソウル拘置所に到着した。尹大統領が憲法裁判所で開かれた弾劾