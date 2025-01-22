献花式に出席したイスラエル軍のハレビ参謀総長＝２０２４年５月６日、エルサレム/Amir Cohen/Reuters（ＣＮＮ）イスラエル軍の制服組トップのハレビ参謀総長は２１日、イスラム組織ハマスによる２０２３年１０月の奇襲攻撃を防げなかったとして、３月６日に辞任する意向を明らかにした。イスラエル軍は、ハレビ氏がイスラエルの首相と国防相に宛てた書簡を公開した。ハレビ氏は書簡の中で、ハマスの奇襲をめぐるイスラエル軍の失