兵庫県知事選を巡り、斎藤元彦知事の陣営が有償でPR会社にSNSでの選挙運動を依頼したとして刑事告発された問題。21日、斎藤知事の元支援者・川田正敏氏が会見しました。川田氏「斎藤さんに、誠実に問題に向き合ってほしい。僕の知っている内容・事実と、斎藤知事の弁護士が記者会見をした時の内容が『あれ？ちょっと違うな』と思ったので、そこの事実を確認したい」この問題を巡っては、神戸市の上原みなみ市議が知事選の告