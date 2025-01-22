14日、徳島県に住む50代の女性に「通信会社の社員」を名乗る男から電話がありました。通信会社の社員を名乗る男「サイトに未納料金があり、支払わなければ裁判になります」怪しいと感じた女性は通話状態のまま交番に駆け込み、警察官に電話を代わりました。対応した20代の警察官は「警察です」と伝えましたが…。通信会社の社員を名乗る男「本人としか話せない」こう言われ、警察官は女性に電話を返したということです。結