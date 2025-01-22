AJ VicensRaphael Satter［ワシントン２１日ロイター］ - 米国土安全保障省（ＤＨＳ）は、トランプ政権発足を受けてさまざまな諮問委員会のメンバー全員を解任する。ロイターが閲覧した書簡で分かった。関係者２人は、中国系とみられるハッカー集団による米通信会社への大規模なハッキングを巡る調査に影響が出るとの見方を示した。ハフマン長官代行が署名した１月２０日付のメッセージは、この人事は「ＤＨＳの資源乱用をな