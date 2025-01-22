Divya ChowdhuryDanial Azhar[ダボス（スイス） ２１日 ロイター] - マレーシアの政府系ファンド（ＳＷＦ）、カザナ・ナショナルのマネジングディレクター、アミルル・フェイサル・ワン・ザヒル氏は２１日、世界経済フォーラムの年次総会（ダボス会議）でロイターのインタビューに答え、トランプ新米政権の発足によるリスクを管理するため、先進国市場への投資比重を増やす方針を示した。カザナはポートフォリオの５９．１％