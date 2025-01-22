コメンテーターの玉川徹氏が２２日、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演した。タレント・中居正広の女性トラブルをめぐる問題でフジテレビが開いた会見に批判が殺到。またフジテレビ社員の関与が報じられた問題もあり日弁連のガイドラインに基づく第三者委員会を設置する見通しとなり、フジテレビと親会社フジ・メディアＨＤはそれぞれ臨時取締役会を開き決議が進められることを報じた。玉川氏は「手放しで