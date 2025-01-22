映画『顔だけじゃ好きになりません』より、本日1月22日に21歳の誕生日を迎えた宮世琉弥が演じる主人公・宇郷奏人の“顔が良すぎる青髪男子”ぶりを堪能できる場面写真が解禁された。【写真】宮世琉弥、顔が良すぎるッ！『顔だけじゃ好きになりません』胸キュン必至な場面写真累計200万部突破、2020年から連載中の安斎かりんによる同名少女漫画を宮世の初単独主演で実写映画化する本作は、顔が良すぎる最強青髪イケメン・宇郷