全米野球記者協会会員の投票による２０２５年度野球殿堂入りが２１日（日本時間２２日）に発表され、通算４３５本塁打＆３１２盗塁をマークして一部集計では殿堂入りが濃厚とされていたカルロス・ベルトラン氏は当選に必要な得票率７５・０％に１９票不足の７０・３％で次点に終わった。次いで楽天でもプレーしたＡ・ジョーンズが６６・２％。通算６９６本塁打を放ったアレックス・ロドリゲスは禁止薬物使用疑惑も手伝って３７