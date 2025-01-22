大谷翔平（30）が「お〜いお茶」のグローバルアンバサダーを務める飲料大手メーカーの伊藤園は昨21日、MLB、ドジャースとパートナーシップ契約を結んだと発表。3月18、19日のカブスとの日本開幕シリーズ（東京ドーム）の公式スポンサー契約も併せて発表された。【もっと読む】大谷の「お荷物」にならないか…都内で行われた会見には昨年のワールドシリーズ終了後に受けた左肩手術のリハビリに励んでいいる大谷に代わって、MVP