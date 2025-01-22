「日程を詰めることによって、アドバンテージになるんじゃないかという話をした」【もっと読む】石井琢朗コーチが三浦監督との《関係悪化説》を払拭、「ピエロ」を演じたCS突破の夜巨人の阿部慎之助監督（45）が20日、12球団監督会議に出席。CSの日程の変更を求めた。現在はファイナルステージ（S）で、リーグ優勝チームに1勝のアドバンテージがあるが、昨年リーグ優勝を果たした巨人がCSでシーズン3位のDeNAに3勝4敗で敗退。