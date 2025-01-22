【メジャーリーグ通信】【もっと読む】イチローと大谷翔平、天才2人の「決定的な差異」とは？？大リーグにおいて、打者であれば3000安打や500本塁打、投手の場合は300勝を達成すれば、資格初年か否かを別にして、多くの場合、野球殿堂で顕彰されている。一方、時代の推移に伴う野球に対する人々の見方の変化も、殿堂への選出に求められる基準や対象となる選手の層を変えている。例えば、2002年に殿堂入りしたオジー・スミス