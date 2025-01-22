ドジャースと合意した佐々木朗希（23=前ロッテ）への期待は高まるばかりだ。【もっと読む】大谷の「お荷物」にならないか…米野球データサイト「ファングラフス」は日本時間18日、成績予想システムとして的中率が高いと評判の「ZiPSプロジェクション」を更新し、佐々木の渡米1年目の成績を「26試合（148イニング）に先発し、10勝8敗、防御率3.20、190奪三振」と予想。ドジャース投手陣では勝ち星は大谷と並ぶ4位タイ、奪三振