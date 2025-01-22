約300人の捜査員を動員するという、近年まれにみる「大捕物」だった。死亡した元兵庫県議めぐる立花孝志氏の発言を県警本部長が完全否定&異例の言及…いよいよ“ガチ捜査”に突入か大阪のキタやミナミの繁華街にある違法なインターネットカジノ5店舗で賭博をさせたとして、府警生活安全特別捜査隊は18日、久井遊紀容疑者（43）らグループの幹部3人を含む31人の店舗責任者や従業員を常習賭博容疑で、店にいた客の男女10人を