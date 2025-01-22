何ともシュールなアイデアだ。【もっと読む】石破首相の全国調査指示で自民党は大混乱！夏の都議選で裏金都議らの処分は「非公認」か「離党勧告」か自民党大阪府連の青山繁晴会長（参院議員）が19日、府連主催の政治資金パーティーを当面見送ることを明らかにした。新たな政治資金獲得の手段として、府民が参加する運動会や親子スキー教室、水泳教室を開き、参加者から寄付を募るという。府連は日刊ゲンダイの取材に対し、「