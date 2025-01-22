【ライバル企業の生涯給与】【写真】アルプスアルパイン×TDK スマホ部品で活躍する電気機器の大手を比較するトランプ米大統領（20日就任）は、この先どんな経済政策を打ち出すか。日本だけでなく世界中が戦々恐々としています。米国第一を掲げるトランプ氏は米国の製造業を守るため、外国からの輸入品に高い関税をかけると公言。日本の自動車産業への影響も少なくないでしょう。今回は国内の製造業を支える「NOK」と「三菱