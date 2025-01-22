【トランプ2.0始動 暴走どこまで】#2「私はTikTokが好きだ」…米トランプ大統領が一転、売却期限を90日間延長した理由と先行き米大統領ドナルド・トランプが手にしているのは、世界で最も高価な“もろ刃の剣”だ。剣の名前はイーロン・マスク。実業家にして大富豪、そして側近の中で、最もトランプへの影響力が強いと目されている。マスクはトランプ政権の目玉となる新設の「政府効率化省」のトップに就任する。同省の目的は規