元SMAPの中居正広（52）の女性トラブルに端を発したフジテレビの幹部社員による上納疑惑。同局に提供していたCMをACに差し替える企業は75社に達したと報じられるなど騒動の拡大が続いているが、この状況に対し、《久々にフジテレビ見たらほんとにACジャパンのCMだらけ》といった声がX（旧ツイッター）に続々と上がっている。【もっと読む】フジ女子アナ“上納接待”疑惑「諸悪の根源」は天皇こと日枝久氏か…ホリエモンは「出て