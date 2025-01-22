1月20日、TBSはトークバラエティー「中居正広の金曜日のスマイルたちへ（以下、金スマ）」の放送終了を発表した。中居正広の女性トラブルの影響で、出演番組の打ち切りや降板が続いているが、騒動前から「金スマ」はSNSではスタジオに並ぶ「赤い服」の女性たちの存在に賛否があった。【もっと読む】フジ港浩一社長から消えなかったバブル臭…伊豆温泉不倫旅行に麻布十番デート、女子大生ブームの仕掛け人タレントのフィフィも1