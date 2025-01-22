中居正広（52）の女性トラブルと、フジテレビ編成幹部の“上納疑惑”を受けて、同社の港浩一（72）社長らの定例社長会見が17日、前倒しで開かれた。だが、週刊誌やウェブメディアなどの出席が認められず、生中継や動画撮影などが不可に。さらに、肝心な質問に「回答を控える」を連発する有り様で、幹部の疑惑を一層深めることとなった。【もっと読む】フジ女子アナ“上納接待”疑惑「諸悪の根源」は天皇こと日枝久氏か…ホリエモ