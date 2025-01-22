【碓井広義テレビ 見るべきものは!!】周りの目は正しいと悟り 唐沢寿明は役者として突出した個人になれた面白い題材を持ってきたものだ。木曜ドラマ「プライベートバンカー」（テレビ朝日系）である。プライベートバンカーとは、富裕層のための資産管理・運用を専門とする金融のプロフェッショナルだ。主人公の庵野甲一（唐沢寿明）が際立っているのは、顧客の資産を守るためならどんな雑務もいとわず、あらゆる手段を駆使す