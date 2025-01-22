昨年は真田広之がプロデュースも兼ねた主演作「SHOGUN 将軍」がエミー賞で18部門受賞、製作費2600万円の「侍タイムスリッパー」が興行収入8億円を超える大ヒットと、時代劇が話題を集めた。そして年明けの1月17日から大泉洋主演のアクション大作「室町無頼」が公開中だ。【もっと読む】大泉洋「終りに見た街」が描くのは、戦争は過去のものではないという現実的な「苦み」だこれは垣根涼介の同名小説を入江悠監督が映画化した