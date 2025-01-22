1月22日はカレーの日です。公益社団法人全国学校栄養士協議会が1982年1月22日、全国の学校給食の統一メニューとして「カレー」を提供したことにちなみ、カレーの製造事業者の団体である「全日本カレー工業協同組合」が制定しました。ネット上では「カレーライスは栄養価が高い料理」という内容の情報が上がっていますが、本当なのでしょうか。カレーライスを食べるときの注意点や調理時に加えるとお勧めの食材などについて、管