日本時間の21日、トランプ大統領の就任を祝ったイベントで実業家のイーロン・マスク氏が登場しスピーチしました。イーロン・マスク氏「皆さんにお礼を言いたい。ありがとう」このポーズにアメリカメディアは…。米CNNの放送（20日）「あれは歴史上、最も有名な敬礼を思わせるものでした」マスク氏は、自身のXで反論しました。イーロン・マスク氏のX「率直に言って、もっとうまい批判のやり方があるでしょう。『みんなヒトラ